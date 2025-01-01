Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Abhängig

SAT.1Staffel 1Folge 135
Abhängig

AbhängigJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 135: Abhängig

23 Min.Ab 12

Durch einen Streit mit Paloma wird Anna endgültig klar, dass sie sich etwas vormacht und in der Goldelse tatsächlich nicht glücklich wird. Nachdem alle davon überzeugt sind, dass sie mit Gerrit und Natascha gemeinsame Sache macht, fasst sie einen folgenschweren Entschluss: Wenn schon, denn schon ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen