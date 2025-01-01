Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Noch mal von vorn

SAT.1Staffel 1Folge 136
Noch mal von vorn

Anna und die Liebe

Folge 136: Noch mal von vorn

24 Min.Ab 12

Gerrit lehnt Annas Bewerbung zunächst ab. Weil er aber niemanden hat, der so gut arbeitet wie sie, gibt er ihr schließlich doch noch eine Chance - und Anna nutzt sie. Sie heuert bei Gerrit an und glaubt, sie schafft es, sich trotzdem nicht von ihm benutzen zu lassen, aber sie unterschätzt Gerrits Methoden ...

SAT.1
