Kreatives Loch

SAT.1Staffel 1Folge 138
Folge 138: Kreatives Loch

24 Min.Ab 12

Anna soll für Gerrit ein neues Projekt ausarbeiten. Aber ihre Kollegen verweigern ihr die Mitarbeit, in ihren Augen ist sie eine Verräterin - Anna fehlen zum ersten Mal die Ideen. Sie entschließt sich, mit einer Pille nachzuhelfen. Doch die Packung ist alle, und zum ersten Mal bekommt Anna die Nebenwirkungen zu spüren - sie bekommt Panik!

