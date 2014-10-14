Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 139vom 14.10.2014
Folge 139: Bittere Pille

23 Min.Folge vom 14.10.2014Ab 12

Die fehlenden Pillen machen Anna das Arbeiten immer schwerer. Hinzu kommt der Termin und der Erfolgsdruck, den Gerrit an Anna weitergibt. Sie bemüht sich, einen neuen Ansatz für die Kampagne für das Chulo-Label zu finden, doch die Ideen bleiben aus. Versuche, die Pillen in der Nachtapotheke zu bekommen, schlagen fehl, aber Anna hat die Idee, im Chatforum youngpub.de um Rat zu fragen.

SAT.1
