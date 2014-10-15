Anna und die Liebe
Folge 142: Haltbarkeit
23 Min.Folge vom 15.10.2014Ab 12
Anna ist Jonas' Vorgesetzte im Chulo-Projekt. Aber er und sein Team zeigen ihr die kalte Schulter und lassen sie spüren, dass sie nicht dazugehört. Als sie Verbesserungsvorschläge unterbreitet, kommt es zum Machtkampf ... Maja hat es satt, zu Hause zu sitzen - sie ist schwanger und nicht krank, packt ihre Sachen und kehrt in die Agentur zurück.
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
