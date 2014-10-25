Anna und die Liebe
Folge 146: Aus dem Ruder
24 Min.Folge vom 25.10.2014Ab 12
Anna ist glücklich, als Robert ihr zu vertrauen scheint, sie in seine und Jonas' weitere Pläne einweiht und ihr eine Zusammenarbeit anbietet - ohne Gerrits Wissen. Jonas jedoch ist alles andere als begeistert von dieser Idee. Anna steht vor einem echten Problem: Sie ist abhängig von den Tabletten und Gerrit setzt sie unter Druck - ohne Information wird er ihr keine neuen Pillen geben.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
