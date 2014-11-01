Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Gespenster

SAT.1Staffel 1Folge 149vom 01.11.2014
Gespenster

GespensterJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 149: Gespenster

23 Min.Folge vom 01.11.2014Ab 12

Anna hat gegen Gerrits Willen Jonas' Chulo-Spot beim "German Hot Spot" eingereicht. Gerrit rächt sich und entzieht ihr die Tabletten, die sie mittlerweile so dringend braucht. Der Entzug ist hart für sie und von schrecklichen Visionen begleitet. Er wird zur Zerreißprobe, die sie sogar in Lebensgefahr bringt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen