Anna und die Liebe
Folge 154: Gewinner und Verlierer
24 Min.Ab 12
Als Anna hört, dass Natascha und Gerrit alle Meriten für den Chulo-Spot ernten durften, eilt sie zu Jonas und Robert. Die beiden sind am Boden zerstört und Roberts Hass auf Natascha wächst weiter. Jonas appelliert an seinen Vater und versucht, ihn neu zu motivieren. Die Kraft dafür zieht er auch aus seiner Freundschaft zu Anna. Als er sich dafür öffentlich bei ihr bedankt, platzt Katja der Kragen.
