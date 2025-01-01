Anna und die Liebe
Folge 155: Vatermord
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas feiern trotz des verpassten Preises beim German-Hot-Spot in der "Goldelse" den Chulo-Clip und einen Neuanfang in jeder Hinsicht. Anna ist froh, sich wieder mit ihrer Mutter versöhnt zu haben und als Jonas sie auch noch in sein neues Team aufnehmen will, scheint alles perfekt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen