Anna und die Liebe
Folge 159: Abschied nehmen
24 Min.Folge vom 22.11.2014Ab 12
Anna und Jonas kommen überein, dass der Moment in der Kapelle nichts zu bedeuten hat, gleichzeitig suchen sie die Nähe zueinander. Jonas, der sich nun doch um eine persönliche Zeremonie bei der Trauerfeier kümmert, bittet Anna um Rat. Selbstverständlich ist sie bereit, ihm zu helfen - die beiden kommen sich emotional sehr nah ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen