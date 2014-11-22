Anna und die Liebe
Folge 160: Letzte Worte
24 Min.Folge vom 22.11.2014Ab 12
Jonas und Anna verwenden unabhängig voneinander das gleiche Sprichwort - Paloma vermutet sofort, dass Anna auf dem besten Weg ist, sich wieder in ihn zu verlieben. Jonas nimmt das Friedensangebot von Gerrit und Natascha an, will aber nicht in die Agentur zurückkehren. Er kann sich momentan einfach nicht vorstellen, mit den beiden zusammenzuarbeiten.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
