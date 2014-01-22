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Anna und die Liebe

Plan B

SAT.1Staffel 1Folge 161vom 22.01.2014
Plan B

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Anna und die Liebe

Folge 161: Plan B

24 Min.Folge vom 22.01.2014Ab 12

Anna hat aus Angst, sich wieder in Jonas zu verlieben, einen Plan B ausgeheckt: Sie will als freie Mitarbeiterin für verschiedene Firmen arbeiten und eine davon könnte die von Jonas sein. Hauptsache, man sieht sich nicht so oft.

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