Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 162vom 29.11.2014
Folge 162: Zweite Bedingung

23 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 12

Trotz aller Entschlossenheit, nicht mehr so viel Zeit mit Jonas verbringen zu wollen, lässt sich Anna doch zu einer Zusammenarbeit mit ihm bei "Broda und Broda überreden". Ihr erster Auftrag ist ein zweiter Spot für die Chulo-Kampagne. Anna soll am nächsten Tag die Idee in großer Runde pitchen, doch dann verfällt sie wieder in ihre Schüchternheit ...

SAT.1
