Anna und die Liebe
Folge 162: Zweite Bedingung
23 Min.Folge vom 29.11.2014Ab 12
Trotz aller Entschlossenheit, nicht mehr so viel Zeit mit Jonas verbringen zu wollen, lässt sich Anna doch zu einer Zusammenarbeit mit ihm bei "Broda und Broda überreden". Ihr erster Auftrag ist ein zweiter Spot für die Chulo-Kampagne. Anna soll am nächsten Tag die Idee in großer Runde pitchen, doch dann verfällt sie wieder in ihre Schüchternheit ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen