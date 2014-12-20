Anna und die Liebe
Folge 168: Falsche Hoffnungen
23 Min.Folge vom 20.12.2014Ab 12
Nach einer Nacht voller Gedanken an Jonas beschließt Anna zu ihrem Liebesgeständnis zu stehen und es sogar zu wiederholen. Diesmal will sie den richtigen Moment abpassen und arrangiert ein romantisches Treffen in der "Goldelse". Aber auch Jonas hat Anna eine wichtige Mitteilung zu machen ... Maik hält sein Versprechen, Lars das Leben zur Hölle zu machen. Als er ihn öffentlich bloßstellen will, reißt Lars der Geduldsfaden ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen