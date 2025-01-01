Anna und die Liebe
Folge 171: Schlechtes Timing
23 Min.Ab 12
Katja hat zwar Jonas durch ihre Blitzhochzeit endlich in ihre Fänge bekommen, doch weder Natascha noch Gerrit heißen sie wirklich in der Familie Broda willkommen. Erst als Jonas sich gegen einen wichtigen Auftrag für die Firma stellt, macht Natascha Katja ein Angebot. Aber die hat als einzige Mord-Zeugin bekanntlich noch immer ein Druckmittel gegen Gerrit und Natascha in der Hand.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen