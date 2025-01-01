Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Frühgeburt

SAT.1Staffel 1Folge 179
Frühgeburt

Anna und die Liebe

Folge 179: Frühgeburt

24 Min.Ab 12

Anna und Jonas helfen Maja mit vereinten Kräften bei der Geburt ihres Kindes und sind sich einig, dass es ein einmaliges Erlebnis ist. Ihre Freude wird jedoch getrübt, als sie entdecken, dass Maja Babyprom-Pillen genommen hat und die womöglich die Frühgeburt ausgelöst haben - Natascha und Gerrit zweifeln daran. Als Anna Dr. Hahn zur Rede stellt, reagiert er ganz anders als sie vermutet hat.

