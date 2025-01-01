Anna und die Liebe
Folge 18: Zurück auf Anfang
24 Min.Ab 12
Anna ist mehr als enttäuscht von Jonas, denn sein Dank gilt wieder einmal der vermeintlichen Ideengeberin Katja. Anna beschließt, sich auf ihren neuen Job als Produktionerin zu konzentrieren und hat damit alle Hände voll zu tun. Als sie Katja die Zulieferung neuer Einfälle verweigert, gerät diese in die Bredouille ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
