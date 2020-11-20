Anna und die Liebe
Folge 180: Sinneswandel
23 Min.Folge vom 20.11.2020Ab 12
Nachdem Anna klar geworden ist, dass Dr. Hahn sie bestechen und auf seine Seite ziehen wollte, gelingt es ihr, auch Jonas von der Notwendigkeit zu überzeugen, schlagkräftige Beweise gegen Babyprom zu beschaffen. Ihre ganze Hoffnung ruht auf Professor Bloch, der in seinem Institut Testreihen zur Verträglichkeit des Produktes durchführt.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen