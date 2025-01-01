Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hin- und Hergerissen

SAT.1Staffel 1Folge 189
Folge 189: Hin- und Hergerissen

24 Min.Ab 12

Unter dem Eindruck seines Nahtoderlebnisses hat Jonas sein Leben hinterfragt - und dabei ganz besonders die Beziehungen zu Anna und zu Katja. Er fragt sich ernstlich, ob er nicht viel eher mit Anna zusammen sein sollte. Während Jonas ihr mitteilt, wie viel sie ihm bedeutet, weicht er einem klaren Bekenntnis zu Katja aus ...

