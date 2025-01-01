Anna und die Liebe
Folge 190: Unbeständig
23 Min.Ab 12
Nachdem sich Jonas zu Katja bekannt hat, zieht sich Anna zurück. Ihr wird klar, dass er sich nach seinem Fast-Tod zwar über seine wahren Gefühle klar geworden ist, doch zu spät: Er ist der Mann ihrer Schwester. Als Anna auch noch in der Agentur weiter geschnitten wird, zieht sie die Konsequenzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen