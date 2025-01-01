Anna und die Liebe
Folge 191: Drei sind einer zuviel
23 Min.Ab 12
Als Jonas erfährt, dass Gerrit die ganze Zeit gewusst hat, wie schädlich Babyprom ist, ist er außer sich vor Wut. In der Auseinandersetzung mit Gerrit, Natascha und Katja wird Jonas immer klarer, wie sehr er Anna Unrecht getan hat ... Gerrit fühlt sich immer mehr ins Abseits gedrängt: Katja lässt ihn ihre Erpresser-Macht deutlich spüren und Jonas macht ihm Vorwürfe wegen Babyprom.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen