Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 193vom 14.02.2015
Folge 193: Beschwichtigen

24 Min.Folge vom 14.02.2015Ab 12

Anna kämpft erneut mit ihren Gefühlen für Jonas. Kann sie überhaupt je wieder in der Agentur mit ihm zusammenarbeiten? Paloma macht ihr klar, dass man sich die wahre Liebe nicht einfach aus dem Herzen reißen kann. Und auch Katja spürt beunruhigt, dass die Annäherung zwischen Jonas und Anna wieder zunimmt ...

SAT.1
