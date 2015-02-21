Anna und die Liebe
Folge 194: Verlobung
24 Min. 21.02.2015 Ab 12
Anna erklärt Katja, dass sie ihr nicht versprechen kann, sich für immer von Jonas fernzuhalten. Daraufhin versucht Katja auf ihre Weise, Jonas wieder an sich zu binden. Als Jonas Anna auf einer Party zum Tanzen auffordert, trifft sie eine Entscheidung ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
