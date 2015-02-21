Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Verlobung

SAT.1Staffel 1Folge 194vom 21.02.2015
Verlobung

VerlobungJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 194: Verlobung

24 Min.Folge vom 21.02.2015Ab 12

Anna erklärt Katja, dass sie ihr nicht versprechen kann, sich für immer von Jonas fernzuhalten. Daraufhin versucht Katja auf ihre Weise, Jonas wieder an sich zu binden. Als Jonas Anna auf einer Party zum Tanzen auffordert, trifft sie eine Entscheidung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen