Anna und die Liebe
Folge 196: Der dritte Sohn
24 Min.Ab 12
Anna und Jonas versuchen, mit dem Abstand zwischen ihnen klarzukommen. Als schließlich herauskommt, dass Alexander ein möglicher Nachkomme Roberts ist, scheint Anna zunächst die Einzige zu sein, die dem Fremden Glauben schenkt ... Alexander hat endlich seine wahre Identität preisgegeben und die Brodas sind zunächst geschockt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen