Anna und die Liebe
Folge 199: Hochzeitsvorbereitungen
23 Min.Ab 12
Anna steht unter Schock und stürzt sich in die Aufgabe als Trauzeugin, nachdem Jonas ihr erzählt hat, dass er und Katja ein Kind erwarten. Paloma, die nicht an Anna herankommt, ist sich bewusst, dass dieser Aktionismus einzig dafür gut ist, um Jonas zu vergessen. Jonas, der sich mit Feuereifer in die Hochzeitsvorbereitungen stürzt, setzt ebenfalls alles daran, seine wahren Gefühle zu verbergen.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
