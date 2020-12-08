Anna und die Liebe
Folge 203: Fassungslos
24 Min.Folge vom 08.12.2020Ab 12
Jonas hat Anna gestanden, dass er wegen der Nacht mit ihr die Hochzeit abgesagt hat, worauf sie von einer gemeinsamen Zukunft mit Jonas zu träumen beginnt. Dann aber sieht sie, wie sehr die angeblich schwangere Katja leidet. Anna ist hin- und hergerissen und bittet Jonas schließlich, Katja nicht zu verlassen ...
