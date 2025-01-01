Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Verantwortungsvoll

SAT.1Staffel 1Folge 207
Verantwortungsvoll

VerantwortungsvollJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 207: Verantwortungsvoll

23 Min.Ab 12

Anna versucht ihre Rückkehr in die Agentur zu erklären, doch Katja ist alles andere als begeistert und legt ihrer Schwester nahe, Jonas in Ruhe zu lassen. Gleichzeitig versucht Katja ihn wieder für sich zu gewinnen, indem sie die Schwangerschaftskarte ausspielt. Sie zeigt Jonas ein gefälschtes Ultraschallbild und schöpft Hoffnung, als er entschieden gegen eine Abtreibung ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen