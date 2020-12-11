Anna und die Liebe
Folge 209: Episode 209
23 Min.Folge vom 11.12.2020Ab 12
Nachdem Katja aus Rache mit Gerrit geschlafen hat, ist sie entschlossen, trotz Jonas' Seitensprung mit Anna um ihren Mann zu kämpfen. Dabei hat sie eine Erfolg versprechende Strategie: Als Anna ihre erste Niederlage im Job verkraften muss, springt ausgerechnet Katja ihr bei und macht ihr ein scheinheiliges Friedensangebot ...
