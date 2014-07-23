Anna und die Liebe
Folge 21: Der Schein trügt
24 Min.Folge vom 23.07.2014Ab 12
Anna lehnt Gerrits Angebot, als Texterin in sein Team zu kommen, ab und konzentriert sich auf ihre Tätigkeit als Produktionerin. Noch nie war sie ihrem Ziel, endlich anerkannt zu werden, näher, aber sie kann es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, für Gerrit zu arbeiten ...
