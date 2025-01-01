Anna und die Liebe
Folge 211: Rational
24 Min.Ab 12
Jonas hat sich trotz Schwangerschaft von Katja getrennt und Anna gegenüber angedeutet, dass er nichts, was zwischen ihnen gewesen ist, bereut. Doch noch bevor sich Anna ernsthafte Hoffnungen machen kann, erfährt sie, dass Jonas und Katja doch wieder einen Schritt aufeinander zugehen. Anna stürzt sich noch vehementer als vorher in die Arbeit ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen