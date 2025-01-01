Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Rational

SAT.1Staffel 1Folge 211
Folge 211: Rational

24 Min.Ab 12

Jonas hat sich trotz Schwangerschaft von Katja getrennt und Anna gegenüber angedeutet, dass er nichts, was zwischen ihnen gewesen ist, bereut. Doch noch bevor sich Anna ernsthafte Hoffnungen machen kann, erfährt sie, dass Jonas und Katja doch wieder einen Schritt aufeinander zugehen. Anna stürzt sich noch vehementer als vorher in die Arbeit ...

