Anna und die Liebe
Folge 22: Abqualifiziert
23 Min.Folge vom 23.07.2014Ab 12
Anna nimmt Nataschas ungerechtfertigte Kündigung ohne Widerworte hin, denn sie sieht ein, dass sie in der Agentur nicht mehr so weitermachen will. Zu viel hat sie sich schon gefallen gelassen, weil sie unbedingt an ihrem Ziel festhalten und in der Nähe von Jonas sein wollte. Schweren Herzens, aber entschlossen kehrt sie in das Restaurant ihrer Mutter zurück ...
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen