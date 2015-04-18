Anna und die Liebe
Folge 220: Hinterm Rücken
24 Min.Folge vom 18.04.2015Ab 12
Anna wird klar, dass sie in einer ähnlichen Situation ist wie Vanessa, die den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, um nicht mehr als nötig in der Nähe einer unglücklichen Liebe sein zu müssen. Mit neuem Optimismus beginnt Anna eine Zukunft ohne Jonas in Hamburg vorzubereiten ...
Anna und die Liebe
