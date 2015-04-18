Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Hinterm Rücken

SAT.1Staffel 1Folge 220vom 18.04.2015
Folge 220: Hinterm Rücken

24 Min.Folge vom 18.04.2015Ab 12

Anna wird klar, dass sie in einer ähnlichen Situation ist wie Vanessa, die den Kontakt zu ihr abgebrochen hat, um nicht mehr als nötig in der Nähe einer unglücklichen Liebe sein zu müssen. Mit neuem Optimismus beginnt Anna eine Zukunft ohne Jonas in Hamburg vorzubereiten ...

