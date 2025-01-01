Anna und die Liebe
Folge 222: Schlecht abgesprochen
24 Min.Ab 12
Obwohl Anna in Gedanken noch bei Jonas und ihrer gemeinsamen Vergangenheit ist, versucht sie sich dennoch auf ihren Neuanfang in Hamburg zu freuen. Aber so ganz ohne Probleme verläuft der Umzug nicht: Ihre Wohnung ist eine Bruchbude, ganz anders als im Internet beschrieben, ihr neuer Arbeitgeber fordert schier Unmögliches und am Ende wartet auch noch eine böse Überraschung auf sie ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
