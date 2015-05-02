Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 224

SAT.1Staffel 1Folge 224vom 02.05.2015
Episode 224Jetzt kostenlos streamen

Folge 224: Episode 224

23 Min.Folge vom 02.05.2015Ab 12

Als Anna erfährt, dass Jonas für einen Termin mit dem Agenturchef in ihre neue Hamburger Firma kommen wird, möchte sie die Begegnung unter allen Umständen vermeiden. Doch zu ihrer Freude kommt nicht Jonas, sondern plötzlich Alexander nach Hamburg ...

