Anna und die Liebe

Mysteriöses Geheimnis

SAT.1Staffel 1Folge 225
Mysteriöses Geheimnis

Mysteriöses GeheimnisJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 225: Mysteriöses Geheimnis

24 Min.Ab 12

Anna ist verstört, als Alexander sie wütend stehen lässt. Zurück in der Agentur ist er wieder völlig gefasst - bis Gerrit ihn en passant erneut an seine dunkle Vergangenheit erinnert. Zunächst reagiert Alexander darauf souverän, doch dann treiben Gerrit und Katja es zu weit und er rastet aus ...

