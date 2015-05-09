Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 228vom 09.05.2015
Folge 228: Überzeugend

24 Min.Folge vom 09.05.2015Ab 12

Anna fürchtet, dass Alexanders Vergangenheit ihn mehr und mehr einholen wird und er seine verdrängten Probleme nicht mehr beherrschen kann. Als er mit Gerrit zusammentrifft, nutzt der Alexanders momentane Verwirrung aus ... Gerrit erfährt, dass Anna am gleichen Pitch arbeitet, an dem auch Broda & Broda interessiert ist.

