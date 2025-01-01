Anna und die Liebe
Folge 231: Widerstand zwecklos
24 Min.Ab 12
Anna kann nicht fassen, dass Jonas ihr nicht glaubt, sondern tatsächlich Beweise für Gerrits Ideenklau fordert. Seine Lüge hat sie schließlich ihren Job in Hamburg gekostet, aber Jonas gibt sich skeptisch. Was er jedoch nicht zugeben kann: Er ist eifersüchtig und versucht, das mit seiner zur Schau getragenen Distanz zu vertuschen.
