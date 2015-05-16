Anna und die Liebe
Folge 232: Spurensuche
24 Min.Folge vom 16.05.2015Ab 12
Anna will die Anschuldigungen wegen Gerrits Intrige nicht auf sich beruhen lassen und Jonas beweisen, dass die aktuelle Kampagne aus ihrer Feder stammt. Jonas steckt in einem tiefen Konflikt: Gerrit hat Annas Kampagne zwar tatsächlich schamlos geklaut, aber damit auch einen überlebenswichtigen großen Auftrag für Broda & Broda an Land gezogen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen