SAT.1Staffel 1Folge 239vom 06.06.2015
Folge 239: Stark bleiben

23 Min.Folge vom 06.06.2015Ab 12

Anna kann und will sich nicht auf eine Beziehung mit Alexander einlassen und schlägt ihm vor, Freunde zu bleiben und weiterhin zusammenzuarbeiten. Auch wenn Alexander verletzt ist, geht er auf dieses Angebot ein. Die beiden konzentrieren sich voll und ganz auf ihre Arbeit und bereiten den Dreh ihres ersten Spots vor. Als sie sich schon am Ziel wähnen, tauchen neue Probleme auf ...

SAT.1
