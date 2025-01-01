Anna und die Liebe
Folge 241: Alte Wunden
23 Min.Ab 12
Alexander will die Zusammenarbeit mit Anna nicht gefährden und hält sich mit seinen Gefühlen für sie weiter zurück. Zudem warten jetzt noch ganz andere Probleme auf ihn... Alexanders Geständnis, dass er sich in Anna verliebt hat, hat Jonas aufgewühlt, doch er gibt seine Eifersucht nicht zu ...
