Anna und die Liebe

Alte Wunden

SAT.1Staffel 1Folge 241
Alte Wunden

Alte WundenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 241: Alte Wunden

23 Min.Ab 12

Alexander will die Zusammenarbeit mit Anna nicht gefährden und hält sich mit seinen Gefühlen für sie weiter zurück. Zudem warten jetzt noch ganz andere Probleme auf ihn... Alexanders Geständnis, dass er sich in Anna verliebt hat, hat Jonas aufgewühlt, doch er gibt seine Eifersucht nicht zu ...

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

