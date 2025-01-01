Anna und die Liebe
Folge 243: Episode 243
23 Min.Ab 12
Alexander versucht, sich endlich seiner Vergangenheit zu stellen. Doch als er nach Jahren wieder einen Degen in der Hand hält, verlässt ihn der Mut - zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den tragischen Fechtunfall. Anna motiviert ihn, diesen Weg weiterzugehen, doch Alexander verschließt sich und stürzt sich stattdessen in die Arbeit.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
