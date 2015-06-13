Anna und die Liebe
Folge 244: Episode 244
23 Min.Folge vom 13.06.2015Ab 12
Jonas' angeblich klares Bekenntnis zu Katja hat Anna stärker getroffen, als sie sich eingestehen mag. Trotzdem versucht sie alle Gedanken an ihn zu verdrängen und sich für Neues zu öffnen. Ihre Zusammenarbeit mit Alex funktioniert immer besser ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen