Anna und die Liebe
Folge 246: Liebesbeichten
22 Min.Ab 12
Anna ist von Alexanders Liebeserklärung völlig überrascht. Seine Worte bewegen sie und ihr wird klar, wie sehr sie Alexander mag. Gleichzeitig scheinen ihr ihre Gefühle für Jonas noch viel zu präsent, als dass sie sich auf einen anderen Mann einlassen könnte. Wie soll sie reagieren?
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
