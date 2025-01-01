Anna und die Liebe
Folge 248: Verwirrt
23 Min.Ab 12
Nach dem "Kusstest" mit Jonas ist Anna überzeugt, dass sie über ihn hinweg ist und er ihr Herz nicht mehr besetzt hält. Und mehr noch: Sie will nun auf Alexander zugehen und ihm ihre Gefühle offenbaren. Doch sie weiß nicht, dass Alexander den Kuss zwischen ihr und Jonas beobachtet und die Situation ganz anders aufgefasst hat. Jonas hingegen ist nach dem Kuss von Anna extrem verwirrt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen