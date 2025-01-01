Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 248
Folge 248: Verwirrt

23 Min.Ab 12

Nach dem "Kusstest" mit Jonas ist Anna überzeugt, dass sie über ihn hinweg ist und er ihr Herz nicht mehr besetzt hält. Und mehr noch: Sie will nun auf Alexander zugehen und ihm ihre Gefühle offenbaren. Doch sie weiß nicht, dass Alexander den Kuss zwischen ihr und Jonas beobachtet und die Situation ganz anders aufgefasst hat. Jonas hingegen ist nach dem Kuss von Anna extrem verwirrt.

