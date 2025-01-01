Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 251
23 Min.Ab 12

Anna und Alexander verbringen eine wunderschöne Nacht miteinander. Und auch am nächsten Morgen schweben sie im siebten Himmel. Doch dann ziehen erste Wolken auf: Zuerst verpassen sie einen wichtigen Kunden-Termin und dann stattet auch noch Katja ihrer Schwester einen Besuch ab ...

