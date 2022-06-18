Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Neue Bekanntschaften

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 18.06.2022
Neue Bekanntschaften

Neue BekanntschaftenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 29: Neue Bekanntschaften

23 Min.Folge vom 18.06.2022Ab 12

Jannick erkennt, dass Anna Talent hat und gibt ihr einen Tipp, wie sie sich im Internet mit anderen Werbetalenten austauschen kann. Für die schüchterne Anna ist der Werber-Chat die beste Gelegenheit, zu kommunizieren und ihr kreatives Talent auf die Probe zu stellen - ohne durch ihre Schüchternheit gehemmt zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen