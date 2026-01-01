Anna und die Liebe
Folge 36: Alles an seinen Platz
23 Min.Ab 12
Panisch versucht Anna zu verhindern, dass Jonas sie als seine Chatpartnerin 'Cinderella' enttarnt. In einer abenteuerlichen Aktion vertauscht sie seinen Laptop mit ihrem und fleht Lars an, Jonas' Passwort zu knacken. Währenddessen muss Anna Jonas von der Benutzung seines Mail-Accounts abhalten und geht dafür notgedrungen einen Deal mit Katja ein ...
