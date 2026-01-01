Anna und die Liebe
Folge 37: Gesicht wahren
23 Min.Ab 12
Anna hat es zwar geschafft, die beiden Laptops erfolgreich wieder zurückzutauschen, steckt nun aber erst richtig in der Klemme. Beim Tauschen der Geräte in Katjas Zimmer wird sie von Jonas und Katja überrascht und muss sich unter Katjas Bett verstecken, wo sie bis zum Morgen ausharrt. Als sie bei der LUNA-Präsentation eintrifft, hat sie noch keine Ahnung, dass Lars Jonas' Computer manipuliert hat.
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
