SAT.1Staffel 1Folge 38vom 02.07.2022
23 Min.Folge vom 02.07.2022Ab 12

Lars' Computer-Manipulation bringt die Agentur in große Schwierigkeiten - Lanford droht die langjährige Zusammenarbeit aufzukündigen. Anna ist verzweifelt - unglücklich sucht sie im Chat bei Jonas alias "Nadjad320" Rat ... Mit einem geschickten Schachzug gewinnt Natascha einen Handlanger für ihren Racheplan: den ahnungslosen Maik ...

SAT.1
